«Двадцать лет занимаюсь этим «кино»: Путин признался, что волнуется во время выступлений

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин до сих пор испытывает волнение во время своих публичных выступлений. Об этом глава государства заявил по окончании церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

После мероприятия российский лидер провел беседу с участниками награждения. В один момент он отдельно подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который переволновался во время своей речи. Во время беседы президент его подбодрил и признался, что до сих пор волнуется во время выступлений.

— Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь, — цитирует Путина ТАСС.

Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России прошла 8 декабря. Тогда награды из рук российского лидера получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Они также удостоены звания «Летчик-космонавт РФ».

Во время церемонии Герои России произносили речь. Во время своего выступления Давид Малыйкин замолчал, и в зале образовалась тишина. К нему подошел Путин, похлопал по плечу и сказал, что в зале «все свои».