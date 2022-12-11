Невролог Алехина объяснила, как распознать признаки скорого инсульта

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Такие симптомы, как головная боль, онемение или покалывание могут быть признаками приближающегося инсульта. Об этом заявила врач-невролог Александра Алехина.

— Признаки инсульта часто появляются внезапно, но это не значит, что у вас не будет времени действовать. Некоторые люди испытывают такие симптомы, как головная боль, онемение или покалывание за несколько дней до серьезного инсульта, — пояснила она.

По ее словам, есть исследование, показавшее, что 43 процента пациентов с таким заболеванием испытывали симптомы микроинсульта за неделю до серьезного инсульта.

Врач рекомендует обратиться за помощью в том случае, если появятся вышеуказанные симптомы, сообщает «МедикФорум».

В конце ноября врач-генетик Ирина Колесникова назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт. По ее словам, одним из важнейших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является наследственная предрасположенность.

Также врачи назвали два симптома в ногах, которые указывают на развитие инсульта. По словам врачей, основными симптомами, которые свидетельствуют о приближении инсульта, являются онемение в ногах и потеря силы в нижних конечностях, а также трудности с речью и резкое снижение четкости зрения.