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Генетик назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт

Араз Салехов
Общество
Генетик назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт
Фото: Depositphotos

Одним из важнейших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является наследственная предрасположенность. Благодаря генетическому тесту, человек сможет узнать, склонен ли он к таким заболеваниям. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила врач-генетик Ирина Колесникова.

— Генетический анализ на предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний выявляет риски их возникновения, — пояснила она.

Результат этого исследования, уточнила специалист, можно направить профильному специалисту — эндокринологу или кардиологу, который поможет составить дальнейший план обследования. Современные комплексные ДНК-исследования, по словам Колесниковой, дают возможность анализировать множество генетических вариантов. Они позволяют выявлять риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают «Известия».

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил симптомы, которые предупреждают о скором инсульте. Например, у человека появляются невнятность в речи, головокружения, нарушения походки и дезориентация.

Помимо этого, специалист рассказал «ВМ», чем опасна ишемическая болезнь сердца. По его мнению, данное заболевание опасно тем, что оно может вызвать инфаркт.

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