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Тишковец: Ледяной дождь начинается в Москве

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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Тишковец: Ледяной дождь начинается в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ледяной дождь начинается в Москве. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На дорогах и тротуарах скользко, будьте осторожны! — сказал синоптик.

Ледяной дождь в городе продлится не более двух часов при слабоотрицательных температурах, написал Тишковец в Telegram-канале.

11 декабря в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы. Так, в Москве предупреждение из-за снега действует в период с 19:00 11 декабря до 07:00 12 декабря.

Кроме того, в столице объявили штормовое предупреждение об опасной погоде в связи с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега с 15:00 11 декабря до 09:00 12 декабря. Помимо этого, в столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что активный циклон, пришедший с балканского региона, принесет в ночь на 12 декабря большие запасы влаги и очень теплый воздух.

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