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Трассы Татарстана временно закрыли для автобусов и фур из-за непогоды

Евгений Белоусов
Общество
Трассы Татарстана временно закрыли для автобусов и фур из-за непогоды
Фото: Unsplash

Движение по федеральным автодорогам для рейсовых автобусов и грузовиков в Татарстане временно закрыто из-за сильной непогоды в регионе. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

— С 17:00 по Москве временно закрыто движение по федеральным автодорогам, проходящим по Татарстану, для грузовых автомобилей и рейсовых автобусов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение закрыто из-за снега, дождя и ограниченной видимости. Водителей также призвали сохранять бдительность на дороге и соблюдать правила движения, передает «Интерфакс».

До этого автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.

Автоэксперт Максим Багаев рассказал, как управлять автомобилем в условиях снегопада и на неочищенных дорогах. По его словам, обязательно нужно сменить летнюю резину на зимнюю.

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