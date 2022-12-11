США призвали власти Сербии и Косова к немедленной деэскалации

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США призвали власти Сербии и самопровозглашенной республики Косово к незамедлительному принятию мер по деэскалации ситуации на севере края. Об этом говорится в совместном заявлении посольств США в Белграде и Приштине.

— Мы настоятельно призываем стороны работать в рамках диалога при содействии ЕС для решения вопросов, вызывающих озабоченность, — говорится в документе.

Вашингтон также призывает все стороны воздержаться от дальнейших провокаций и выражает надежду на скорейшее завершение конфликта, передает ТАСС.

10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

Косовская полиция со своей стороны КПП «Ярине» блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

11 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападения на полицейскую миссию EULEX в непризнанном Косове.