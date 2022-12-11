США призвали власти Сербии и Косова к немедленной деэскалации

США призвали власти Сербии и самопровозглашенной республики Косово к незамедлительному принятию мер по деэскалации ситуации на севере края. Об этом говорится в совместном заявлении посольств США в Белграде и Приштине.
— Мы настоятельно призываем стороны работать в рамках диалога при содействии ЕС для решения вопросов, вызывающих озабоченность, — говорится в документе.
Вашингтон также призывает все стороны воздержаться от дальнейших провокаций и выражает надежду на скорейшее завершение конфликта, передает ТАСС.
10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича.
Косовская полиция со своей стороны КПП «Ярине» блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
11 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападения на полицейскую миссию EULEX в непризнанном Косове.