Вучич рассказал о самом тяжелом дне на посту президента Сербии

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Сербский президент Александр Вучич по итогам заседания Совета безопасности страны заявил, что прошедшее воскресенье, 11 декабря, стало самым тяжелым для него днем на посту главы государства в свете напряженной обстановки, сложившейся в Косово и Метохии.

— Сегодня — для меня, во всяком случае — самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербии или глава правительства Сербии, — заявил политик.

Также он заметил, что, вероятно, сербским властям предстоит пережить самую тяжелую ночь за последние годы. По словам Вучича, атмосфера в регионе изменилась, передает его слова РИА Новости.

В этом же обращении к населению Сербии политик подчеркнул, что проживающие в Косово и Метохии сербы обязаны избегать конфликтов с представителями миссии Евросоюза по верховенству закона и контингента НАТО KFOR.

Вучич кроме того обвинил США и косовоалбанские власти в Приштине в несоблюдении актов ранее достигнутого соглашения по стабильности в балканском регионе.

10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Косовская полиция со своей стороны КПП «Ярине» блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.