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Движение поездов полностью восстановили на Ленинградском направлении МЖД

Полина Долганова
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Движение поездов полностью восстановили на Ленинградском направлении МЖД
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Движение поездов полностью восстановили на Ленинградском направлении МЖД. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Движение было восстановлено в 04:30 утра.

В настоящее время движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме, подытожили в Дептрансе.

В ночь на понедельник, 12 декабря, поезд под номером 7945, следовавший по направлению из Твери в Москву, пришлось остановить по причине неблагоприятных метеорологических условий, а именно из-за ледяного дождя. Инцидент произошел накануне вечером, в районе 21:50 на перегоне Подсолнечная — Поварово. В результате остановки поезда случился сбой графика работы пассажирских поездов, следовавших в столичный регион.

Сверхинтенсивные осадки наблюдаются на всей территории Москвы, к утру понедельника, 12 декабря, общее количество выпавших за сутки осадков может превысить 40 процентов месячной нормы.

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