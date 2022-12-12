В столичных аэропортах 42 рейса задержали из-за погодных условий

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Как минимум 42 рейса были задержаны в Москве из-за сильных осадков. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных авиагаваней утром в понедельник, 12 декабря.

Так, по данным на 07:22 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержали 24 рейса. При этом в Домодедово 11 рейсов перенесли на более позднее время и один отменили.

Во Внуково сообщили о задержании шести рейсов. Один вылет из этого аэропорта был также отменен.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Облачная погода, обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица и до одного градуса мороза ожидают жителей столичного региона в понедельник, 12 декабря. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра. Днем в Москве температура воздуха будет находиться в диапазоне от 2 до 4 градусов выше нуля. В ночное время суток столбики термометров опустятся до –1 градуса.

В начале этой недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.