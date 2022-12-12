Диетолог рассказала, что нельзя есть при проблемах с сердечно-сосудистой системой

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При заболеваниях сердца рекомендуется перестать употреблять соленые, жирные и сладкие продукты. Об этом рассказала врач — терапевт-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, именно соль удерживает жидкость в организме и негативно влияет на давление.

В связи с этим специалист рекомендовала ограничить употребление огурцов и грибов. Также не стоит много есть квашеной капусты и икры.

Нагрузку на сердечно-сосудистую систему повышают продукты с трансжирами и вся сладкая еда.

Королева отметила, что полезнее всего будет готовить мясо или рыбу на пару и употреблять много овощей и фруктов, передает «Москва 24».

Традиционный новогодний стол сложно представить без бутербродов с красной рыбой. Однако важно уметь выбрать качественные продукты, чтобы было не только вкусно, но и полезно. Врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала «Вечерней Москве», на что обратить внимание при покупке красной рыбы. По словам специалиста, важно внимательно изучать этикетки и выбирать красную рыбу с чистым составом, без неизвестных химических элементов.