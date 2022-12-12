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Акция «Добрая елка» проходит на площадках семи бесплатных катков «Московских сезонов»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Акция «Добрая елка» проходит на площадках семи бесплатных катков «Московских сезонов»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Славы Карта всех событий

Гости семи площадок «Московских сезонов» могут принять участие в акции «Добрая елка». Этот проект направлен на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Каждый желающий может взять с елок на катках игрушку с запиской, перейти по QR-коду на сайт «Добрая елка» и отправить заявку, чтобы таким образом исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Период исполнения желания длится до 28 февраля 2023 года.

В проекте «Добрая елка» собраны самые заветные мечты детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей, сирот, имеющих ограничения по здоровью, а также людей старше 60 лет.

Желания самые простые: развивающие товары, игрушки, инвентарь для занятий спортом, разнообразная одежда. Есть и те, кто мечтает познакомиться с хирургом, известными певцами или спортсменами, попасть на курсы каллиграфии и многое другое.

Принять участие в акции можно, посетив катки на Площади Революции, в парке «Бригантина», на улице Перерва, улице Соколово-Мещерской, Городецкой улице, на Площади Славы и в Зеленограде.

До этого в столице состоялась акция «Зеленая суббота», в рамках которой москвичи могли обменяться новогодними игрушками. В процессе мероприятия также прошел мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

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