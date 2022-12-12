Москвичам рассказали о ходе строительства станций Троицкой линии метро

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В городе идет активное строительство новых линий метрополитена, одна из них — Троицкая. Она станет самой протяженной за пределами МКАД. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Строительство Троицкой линии метро идет полным ходом. После открытия движения по ней жители ТиНАО смогут быстро и с комфортом добираться в любую точку города, используя минимум пересадок. Время поездки сократится на 30–50 минут, — говорится в сообщении.

Возведение новой линии метрополитена началось в 2018 году, ее общая длина составит около 40 километров.

В общей сложности на ней будет 17 станций. На сегодняшний день специалисты ведут работы на 11 из них — в частности, на станциях «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Мамыри» («Корниловская»), «Бачуринская» и «Коммунарка», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 10 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о начале отделки платформы станции «Новаторская» Троицкой линии. По его словам, образ станции будет выдержан в современной эстетике.