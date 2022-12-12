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Росавиация: Аэропорты Москвы работают в штатном режиме на фоне непогоды

Георгий Соланович
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Росавиация: Аэропорты Москвы работают в штатном режиме на фоне непогоды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в Росавиации.

— Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке. За прошедшую ночь в аэропортах Москвы длительных задержек рейсов (более двух часов) зафиксировано семь. В целом имеются незначительные задержки вылетов рейсов, связанные со сложными погодными условиями в регионе, — говорится в сообщении.

В ведомстве в связи со сложными метеоусловиями призвали пассажиров прибывать в аэропорты на вылетающие из Москвы рейсы заблаговременно.

В начале этой недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В связи с непогодой в аэропортах Москвы задерживались более 40 рейсов.

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