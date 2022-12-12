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Зеленский заявил об уничтожении 50 процентов инфраструктуры Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

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Зеленский заявил об уничтожении 50 процентов инфраструктуры Украины
Фото: bundeskanzleramt.at

Ракетные удары российской армии уничтожили 50 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом.

В ходе беседы украинский лидер призвал американского президента сделать все возможное в области укрепления противовоздушной обороны страны для защиты еще работающих энергообъектов.

— Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период, — цитирует Зеленского РИА Новости.

До этого глава Украины заявил, что скоординировал позиции с Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки», в котором киевские власти примут участие. В ходе телефонных переговоров обсуждалось взаимодействие в оборонной сфере, противовоздушная оборона, защита инфраструктуры, артиллерия и вопросы энергетики.

Американский лидер в свою очередь рассказал о приоритетах Вашингтона по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Также президент США поприветствовал заявление украинского визави о готовности к «справедливому миру», который будет основан на «фундаментальных принципах» устава ООН.

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