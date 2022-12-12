Городские службы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Службы столицы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в Москве. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в Комплексе городского хозяйства.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, менее чем за 24 часа в некоторых районах города выпало более половины месячной нормы осадков.

— Принято решение перевести городские службы на усиленный режим работы. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники, — сообщил заммэра.

Он добавил, что на улицах Москвы дежурят бригады ГУП «Мосводосток» и других ведомств.

Кроме того, в городе задействованы автовышки, которые помогают очищать скатные кровли и элементы фасадов зданий.

Москвичам напомнили, что за ограничительные ленты, которые ограждают места работы, заходить нельзя.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Облачная погода, обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица и до одного градуса мороза ожидают жителей столичного региона в понедельник, 12 декабря.