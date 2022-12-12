Президент Чехии заявил, что составил ошибочное мнение о Путине

Фото: Администрация президента РФ

Президент Чехии Милош Земан заявил, что его мнение о российском коллеге Владимире Путине стало ошибочным. Об этом сообщило «Чешское Радио» в понедельник, 12 декабря.

— Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него, — сказал он.

Кроме того, чешский лидер согласился с оказываемой поддержкой Украине со стороны Европы. По его словам, в текущей ситуации интересы безопасности должны стоять выше экономической выгоды.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости и впредь продолжать переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, если не говорить друг с другом, то найти выход из текущей ситуации не получится.

2 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о возможности переговоров с российским лидером не означают изменения позиции Вашингтона по Украине. По его словам, Байден четко заявил, что он не планирует вести диалог с Путиным на данный момент.