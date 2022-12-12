Доктор Мясников назвал необычный способ вылечить головную боль

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что избавиться от головной боли можно с помощью антидепрессантов, которые в таком случае должны приниматься в небольших дозах.

— Упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз месяц, то есть каждый второй день, лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов, — пояснил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

До этого доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог КДЦ «К9» Наталья Шиндряева сообщила, что головная боль может быть тревожным симптомом и последствием серьезных патологий, которую не стоит постоянно пытаться побороть при помощи обезболивающих средств.

В свою очередь врач-невролог, клинический психолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Ковальская рассказала «Вечерней Москве», что головная боль нередко может возникать по психосоматическим причинам.

Она уточнила, что чаще всего психосоматические заболевания формируются из-за неразрешенных внутренних и внешних конфликтов. Причем человек не всегда в состоянии их выявить и осознать, так как, вероятнее всего, причиной болезни становится травматический опыт из детства.