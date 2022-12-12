Жителей столицы предупредили о продолжении дождей до конца дня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице менее чем за сутки выпало рекордное количество осадков — 17 миллиметров, однако до конца понедельника, 12 декабря, в городе ожидается выпадение еще 10 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Ледяной дождь побил рекорд более чем 60-летней давности для 12 декабря. В 1960 году в этот день за сутки выпало более 12 миллиметров осадков. Сегодня только за ночь выпало 17 миллиметров осадков — это более 30 процентов месячной нормы. В течение дня ожидается еще до 10 миллиметров осадков, — говорится в сообщении.

Из-за положительных температур воздуха дожди сопровождаются активным таянием снега. Получаемая вода уходит самотеком в ливневую сеть. Для обеспечения нормального пропуска осадков в городе дежурят бригады ГУП «Мосводосток» и других коммунальных компаний, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что столице предстоит столкнуться с возвращением морозов и усилением осадков с 12 по 16 декабря. По его словам, во вторник, 13 декабря, станет холоднее, и к ночи на среду температура вернется к минусовым показателям.