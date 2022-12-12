Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жителей столицы предупредили о продолжении дождей до конца дня

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Жителей столицы предупредили о продолжении дождей до конца дня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице менее чем за сутки выпало рекордное количество осадков — 17 миллиметров, однако до конца понедельника, 12 декабря, в городе ожидается выпадение еще 10 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Ледяной дождь побил рекорд более чем 60-летней давности для 12 декабря. В 1960 году в этот день за сутки выпало более 12 миллиметров осадков. Сегодня только за ночь выпало 17 миллиметров осадков — это более 30 процентов месячной нормы. В течение дня ожидается еще до 10 миллиметров осадков, — говорится в сообщении.

Из-за положительных температур воздуха дожди сопровождаются активным таянием снега. Получаемая вода уходит самотеком в ливневую сеть. Для обеспечения нормального пропуска осадков в городе дежурят бригады ГУП «Мосводосток» и других коммунальных компаний, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что столице предстоит столкнуться с возвращением морозов и усилением осадков с 12 по 16 декабря. По его словам, во вторник, 13 декабря, станет холоднее, и к ночи на среду температура вернется к минусовым показателям.

Москва Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте