Министр обороны Британии Уоллес не исключил поставок Украине ракет более дальнего действия

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможных поставок ракет более дальнего действия украинской стороне. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

По его словам, он на постоянной основе «пересматривает системы вооружения», которые Объединенное Королевство могло бы передать Киеву. Уоллес также добавил, что если Россия не перестанет наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, нарушая тем самым предписания Женевской конвенции, то Великобритания возможно передаст «системы вооружения более дальнего действия».

В свою очередь экс-премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что предоставление украинской стороне вооружения по типу оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS позволит «не только сбивать дроны и ракеты», но и «выводить из строя пусковые площадки», с которых они были запущены.

Уоллес подчеркнул, что Россия применяет иранские дроны-камикадзе, пользуясь тем, что украинская армия имеет только ракеты малой дальности. Помимо этого, он напомнил, что Лондон является вторым крупнейшим поставщиком вооружения на Украину.

Всего британской стороной было передано порядка 200 единиц бронетехники, свыше 10 тысяч противотанковых ракет и определенное количество реактивных систем залпового огня, число которых он не может раскрыть «по причинам оперативной безопасности», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Польша и Германия на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot на территории польского государства у границ с Украиной.