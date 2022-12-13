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Юрист Соловьев раскрыл, что будет, если вовремя не выйти на пенсию

Юлия Курганова
Общество
Юрист Соловьев раскрыл, что будет, если вовремя не выйти на пенсию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Законодательством установлены определенные правовые последствия для работников, которые вышли на пенсию позднее положенного срока. Они касаются их будущих выплат. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

По его словам, более поздний выход на пенсию приведет к росту выплаты на премиальные коэффициенты. Россияне могут отложить уход с работы на срок до десяти лет.

Соловьев порекомендовал при решении остаться на высокооплачиваемой должности отказаться от пенсии. Это позволит увеличить размер выплат с учетом всех индексаций и коэффициентов, рассказал юрист в беседе с агентством «Прайм».

Женщина, которая ухаживает за ребенком, имеет право получить полтора года трудового стажа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Эксперт добавил, что за каждый отработанный год человек получает один балл, который впоследствии умножается на коэффициент. В этом году один балл оценивается в 118,09 рубля.

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