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Приметы и советы

Терапевт Абакумов раскрыл эффективную схему лечения ОРВИ

Юлия Курганова
Общество
Терапевт Абакумов раскрыл эффективную схему лечения ОРВИ
Фото: depositphotos

Эффективную схему лечения ОРВИ назвал терапевт врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Он сообщил, что прием противовирусных препаратов при простуде неэффективен, прибегать к данным лекарствам нужно только в случае заболевания гриппом.

— При плохом самочувствии останьтесь дома и выспитесь за пару дней. Иначе и коллег заразите, и сами осложнение схватите. И почаще открывайте окно! Это снизит вирусную нагрузку, — рассказал медик в Telegram-канале.

Он отметил важность обильного питья. Нос нужно промывать солевыми растворами, а при заложенности пользоваться сосудосуживающими спреями. При боли в горле следует пользоваться спреями и леденцами с анестетиком. Принимать противокашлевые средства и делать ингаляции можно только по назначению специалиста, подчеркнул Абакумов.

Если температура поднялась выше 38,5 градуса, то необходимо принять ибупрофен или парацетамол. В то же время пульмонолог предостерег от чередования перечисленных препаратов и использования комбинированных жаропонижающих.

— Иначе нагрузите почки, а лучшего эффекта не получите. Тут или что-то одно работает, или ничего, — предупредил врач.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов рассказал, чем опасен грипп для маленьких детей. Он подчеркнул, что грипп особенно опасен для тех, кто с ним не сталкивался и не прививался.

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