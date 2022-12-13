Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о новом пакете помощи от США

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за еще один пакет помощи от Соединенных Штатов Америки, однако пользователи Twitter осудили подобное заявление украинского лидера.

— Останови эту войну и верни нам деньги, кокаиновый наркоман, — заявила Ann Van Haute.

Пользователь Code of Vets отметил, что американцы не согласны с «обдиранием» США. Dr. Chimps назвал подобную помощь «отмыванием денег», сообщает РИА Новости.

До этого США направили на Украину первую партию оборудования, которое предназначено для восстановления энергетической системы республики. В издании уточнили, что стоимость отправленного оборудования составила 13 миллионов долларов. По данным одного из американских чиновников, общий размер помощи со стороны США Украине на восстановление энергосистемы страны будет составлять 53 миллиона долларов.

Кроме того, читатели германской газеты Die Welt раскритиковали решение Евросоюза о передаче денежных средств Киеву. Так, ЕС в 2023 году направит на Украину 18 миллиардов евро в качестве материальной помощи.