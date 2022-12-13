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Reuters: Украине из США отправили первую партию энергооборудования на 13 миллионов долларов

Анастасия Колоскова
В мире
Reuters: Украине из США отправили первую партию энергооборудования на 13 миллионов долларов
Фото: Unsplash

Первую партию оборудования, которое предназначено для восстановления энергетической системы Украины направили США в республику. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц Вашингтона.

В издании уточнили, что стоимость отправленного оборудования составила 13 миллионов долларов.

По данным одного из американских чиновников, общий размер помощи со стороны США Украине на восстановление энергосистемы страны будет составлять 53 миллиона долларов, пишут «Известия».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом заявил, что ракетные удары российской армии уничтожили 50 процентов энергетической инфраструктуры страны.

В интервью американскому телеведущему Дэвиду Леттерману для стримингового сервиса Netflix украинский лидер также заявил, что Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны США. Он подчеркнул, что от помощи Вашингтона также зависит и исход текущего украинского конфликта.

До этого глава Украины заявил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки». В ходе телефонных переговоров обсуждались взаимодействие в оборонной сфере, противовоздушная оборона, защита инфраструктуры, артиллерия и вопросы энергетики.

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