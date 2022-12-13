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Почти 1,5 миллиона москвичей воспользовались Touch и Face ID для входа в электронную медкарту с телефона

Анастасия Колоскова
Город
Почти 1,5 миллиона москвичей воспользовались Touch и Face ID для входа в электронную медкарту с телефона
Фото: depositphotos

Почти 1,5 миллиона жителей столицы воспользовались Touch ID и Face ID для входа в мобильную версию электронной медицинской карты при помощи приложения «ЕМИАС.ИНФО». Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В начале этого года в приложении с электронной медкартой мы запустили важное обновление — пользователи получили возможность заходить по Touch ID или через Face ID. То есть так же, как в любое банковское приложение. С момента запуска нововведением воспользовались уже почти 1,5 миллиона москвичей, — рассказала она.

По словам Анастасии Раковой, такой способ позволяет сэкономить время и исключает необходимость дополнительно подтверждать вход в приложение по коду из СМС.

Заммэра выразила надежду, что нововведение сделает еще более удобным пользование медкартой для жителей столицы.

С начала 2022 года стало возможным войти в электронную медкарту по короткому коду. Такой возможностью воспользовались уже более 800 тысяч жителей города, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Анастасия Ракова сообщила, что с февраля следующего года в столичных медучреждениях начнут функционировать клиентские пути по профилям нефрологии и ревматологии.

москвичи Медицина Анастасия Ракова
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