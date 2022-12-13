Маск заявил об удалении ранее выданных синих галочек верификации в Twitter

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В течение нескольких месяцев сотрудники социальной сети Twitter удалят все ранее выданные синие галочки, предоставляемые при верификации аккаунта. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил американский предприниматель, владелец соцсети Илон Маск.

— В течение нескольких месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Принцип, по которому они раздавались, был коррумпированным и нелепым, — цитирует предпринимателя RT.

Примечательно, что после вводимых Маском реформ синие галочки выдавались в том числе аккаунтам людей, выдающих себя за кого-то другого. Так, значок верификации получили профили Иисуса Христа и первого президента США Джорджа Вашингтона.

До этого Илон Маск заявил, что руководство Twitter планирует в скором времени увеличить максимальное количество символов в одной публикации в социальной сети с 280 до четырех тысяч. Для более крупных публикаций пользователи ранее прикрепляли фотографии с большим объемом текста.

3 декабря владелец Twitter разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы социальной сети, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. Файлы содержат информацию об истории с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.