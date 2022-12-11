Twitter увеличит количество символов в публикациях до четырех тысяч

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Руководство американской компании Twitter планирует в скором времени увеличить максимальное количество символов в одной публикации в социальной сети с 280 до четырех тысяч. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил глава компании Илон Маск.

— Да, — написал предприниматель на вопрос пользователя, входит ли в планы компании увеличение числа символов.

На данный момент при написании постов в Twitter пользователи ограничены только 280 символами. Для более крупных публикаций многие прикрепляют фотографии с большим объемом текста.

До этого Илон Маск разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы социальной сети, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. Файлы содержат информацию об истории с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.

Позже глава Twitter заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за вероятной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука Хантера Байдена. По его словам, увольнение связано с опасениями в возможного «подавления информации, имеющей значение для общественного диалога».