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Собчак призналась, что ее раздражают долгие выходные в Израиле

Анастасия Колоскова
Общество
Собчак призналась, что ее раздражают долгие выходные в Израиле
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Журналистку Ксению Собчак раздражает тот факт, что в Израиле слишком много выходных. В этом она призналась во время интервью с юмористом Михаилом Шацем* на своем YouTube-канале.

— Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто, — заявила Собчак.

Собеседник журналистки согласился с ее мнением и отметил, что в Израиле часто можно столкнуться с ситуацией, когда решение важного вопроса откладывают из-за наступившего праздника. При этом артист видит в этом и плюсы. По его мнению, такой уклад свидетельствует об оптимизме и жизнерадостности местных жителей, передает Пятый канал.

Известно, что в Израиль после начала российской специальной военной операции перебрались многие звезды. Так, побывавшая там недавно на гастролях юмористка Елена Воробей рассказала, что встретила там Аллу Пугачеву, Максима Галкина*, Андрея Макаревича*, Ивана Урганта и Моргенштерна*.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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