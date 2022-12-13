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Актер из «Секретных материалов» Стюарт Марголин скончался в возрасте 82 лет

Александр Афонин
Общество
Актер из «Секретных материалов» Стюарт Марголин скончался в возрасте 82 лет
Фото: Pexels

Американский актер Стюарт Марголин ушел из жизни в возрасте 82 года. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил портал Deadline со ссылкой на пасынка актера Макса Мартини.

— Глубоко одаренный отчим, который всегда был рядом с любовью и поддержкой для своей семьи. Покойся с миром, — написал Мартини в своих социальных сетях.

Причина смерти актера не уточняется, передают «Известия».

Стюарт Марголин родился 31 января 1940 года в городе Давенпорт, штат Айова. В раннем возрасте его семья переехала в Даллас, где он начал вести «хулиганское» детство. Из-за своеобразного поведения его выгоняли из государственных школ Техаса, в результате чего родители приняли решение отправили его в школу-интернат в Теннесси.

За свою профессиональную карьеру актера Марголин успел принять участие во многих проектах, среди которых «Секретные материалы», «Жажда смерти», «Порочная страсть», «Разведка», «Частный детектив Магнум» и так далее. Кроме того, за роли в пятом и шестом сезонах сериала «Файлы Рокфорда» актер получил две премии «Эмми».

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