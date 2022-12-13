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Два человека погибли под колесами поездов в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибли под колесами поездов в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Электроугли Карта всех событий

В Подмосковье два человека погибли в результате столкновения с поездом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России во вторник, 13 декабря.

По данным ведомства, один из погибших, мужчина 1998 года рождения, попал под поезд на станции Электроугли в Московской области. По данному факту проверку проводит Восточный следственный отдел на транспорте.

В свою очередь, Юго-западное подразделение ведомства организовало доследственную проверку по факту гибели мужчины 1968 года рождения. Он погиб под колесами поезда на станции Петелино.

Другая трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями Шатура и Кривандино. Под колеса поезда попали три человека, один из них погиб и еще двое пострадали.

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