Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать сладкий подарок для ребенка на Новый год

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать новогодние сладости без вреда для детского организма.

Специалист посоветовала отдавать предпочтения сладостям, которые состоят из природных компонентов. Не стоит выбирать самые дешевые наборы, так как там часто встречаются вафли с транжирами, печенья на маргарине, также конфеты изготовленные с заменителем молочного жира и масла какао.

Врач советует выбирать проверенных поставщиков и производителей, которые указывают состав и компоненты на упаковке.

Соломатина порекомендовала выбирать подарки в которых присутствует мармелад и пастила, если ребенок не любит подобные сладости, то лучше всего отдать предпочтение конфетам с содержанием орехов и сухофруктов, передает Nation news.

Ранее медики сообщили, что сладости в больших количествах вредны для мозга. Углеводы и глюкоза в больших количествах вызывают атеросклероз, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В год Черного Кролика астрологи предлагают отказаться от стандартных сладостей: тортов и пирожных, калорийной выпечки. Лучше подать к столу легкие фруктовые десерты.