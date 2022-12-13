Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на Олимпийском проспекте

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на Олимпийском проспекте
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
Россия, Москва, Олимпийский проспект Карта всех событий

По факту ДТП на Олимпийском проспекте, в котором пострадали два пешехода, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 13 декабря.

35-летнего водителя обвинили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчину задержали, проводятся следственные действия.

Известно, что мужчина на момент аварии не имел водительских прав, так как срок действия его удостоверения истек, а автомобиль он взял у своего работодателя.

Задержанный также находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови обнаружено 0,8 промилле алкоголя. В довершении, чтобы собрать все пункты второй части вменяемой ему статьи, водитель скрылся с места происшествия после ДТП.

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь с 12 не 13 декабря на Олимпийском проспекте в Москве. Внедорожник Land Rover сбил на пешеходном переходе двух человек: 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Гражданка находится в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки скрылся с места преступления, однако позже его задержали на Звенигородском шоссе.

ГИБДД Москва ДТП МВД Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Яркая личность всегда привлекает

Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Все мнения
О проекте