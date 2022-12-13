Власти Херсонской области планируют построить новый город в Геническом районе

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Власти Херсонской области планируют построить новый город на Арабатской стрелке в Геническом районе региона. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо.

— Президент (России Владимир Путин — прим. «ВМ») смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное, — сказал он.

По словам Сальдо, на данный момент специалисты заняты разработкой проекта застройки. В отведенном месте появятся новые жилые кварталы, где оборудуют необходимую социальную инфраструктуру, школы и детские сады. Кроме того, в процессе строительства будут созданы условия для работы правительственных органов, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Херсонской и Запорожской областях был назначен представитель главы Чечни Рамзана Кадырова. Им стал Хасан Ибрагимов, который является «достойным представителем команды, основанной еще первым лидером республики Ахматом Кадыровым».