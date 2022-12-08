В Херсонской и Запорожской областях появился представитель Кадырова

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В Херсонской и Запорожской областях назначен представитель главы Чечни. Им стал Хасан Ибрагимов. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Я уверен, что Хасан полностью справится с возложенными на него обязанностями, — заверил Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, Ибрагимов является настоящим патриотом и достойным представителем команды, которая была основана еще первым лидером Чечни Ахматом Кадыровым.

До этого Рамзан Кадыров рассказал, что на освобожденных территориях Запорожской области продолжаются планомерные зачистки ОМОНа «АХМАТ-Крепость» и «АХМАТ-Грозный». Чеченские военнослужащие действуют предельно аккуратно и быстро, чтобы минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и избежать потерь.

Он также сообщил, что российские силовики в ходе зачистки населенных пунктов Херсонской области сумели задержать украинских диверсантов. По его словам, они планировали организовать подрыв.

В начале октября президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Сам глава Чечни подчеркнул, что президент лично сообщил ему о присвоении звания и поздравил его.