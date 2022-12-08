Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Херсонской и Запорожской областях появился представитель Кадырова

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Херсонской и Запорожской областях появился представитель Кадырова
Фото: vk/ramzan

В Херсонской и Запорожской областях назначен представитель главы Чечни. Им стал Хасан Ибрагимов. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Я уверен, что Хасан полностью справится с возложенными на него обязанностями, — заверил Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, Ибрагимов является настоящим патриотом и достойным представителем команды, которая была основана еще первым лидером Чечни Ахматом Кадыровым.

До этого Рамзан Кадыров рассказал, что на освобожденных территориях Запорожской области продолжаются планомерные зачистки ОМОНа «АХМАТ-Крепость» и «АХМАТ-Грозный». Чеченские военнослужащие действуют предельно аккуратно и быстро, чтобы минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и избежать потерь.

Он также сообщил, что российские силовики в ходе зачистки населенных пунктов Херсонской области сумели задержать украинских диверсантов. По его словам, они планировали организовать подрыв.

В начале октября президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Сам глава Чечни подчеркнул, что президент лично сообщил ему о присвоении звания и поздравил его.

Рамзан Кадыров Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте