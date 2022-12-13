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Лукашенко назначил Алейника на пост главы МИД Белоруссии

Александр Афонин
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Лукашенко назначил Алейника на пост главы МИД Белоруссии
Фото: mfa.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на пост министра иностранных дел республики первого замглавы белорусского МИД Сергея Алейника. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило агентство БелТА.

— Министром иностранных дел Белоруссии назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра, — говорится в сообщении.

По словам белорусского лидера, накануне церемонии назначения он обсудил с новым министром все нюансы его будущей деятельности. Алейник в свою очередь поблагодарил Лукашенко за проявленное доверие и заявил, что на новом посту «нелегко будет», передает агентство.

Назначение нового лица на пост министра иностранных дел связано с кончиной предыдущего главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Он ушел из жизни 26 ноября, за два дня до встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, в Москве были потрясены сообщением о кончине Макея.

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