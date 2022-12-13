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«Низводят до уровня скота»: Бут рассказал об условиях в американской тюрьме

Анастасия Колоскова
Общество
«Низводят до уровня скота»: Бут рассказал об условиях в американской тюрьме
Фото: public domain

Пребывание в американской тюрьме недавно освободившийся и возвращенный на родину россиянин Виктор Бут назвал одной длинной пыткой. Об обращении с заключенными в США он поделился в социальных сетях.

— Все происходящее в американских тюрьмах можно назвать одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека, людей там низводят до уровня скота, — написал Бут в недавно заведенном Telegram-канале.

Он добавил, что слышал о тяжелых условиях содержания российского IT-специалиста Евгения Никулина, и заявил, что считает своим долгом заняться вопросом его возвращения на родину.

До этого бывшая окружная судья Соединенных Штатов Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе россиянина Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорила его к 25 годам тюрьмы, сказала, что не испытывала давления, но дала бы меньший срок, если бы могла.

Также она заявила, что не считает Бута террористом. По ее словам, она не верит, что он планировал убивать граждан Америки.

История Бута получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

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