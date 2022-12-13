Американская судья Шейндлин рассказала, как выносила приговор Буту

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Бывшая окружная судья Соединенных Штатов Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе россиянина Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорила его к 25 годам тюрьмы, сказала, что не испытывала давления, но дала бы меньший срок, если бы могла.

Бут отбывал 25-летний срок в Америке по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. 8 декабря его освободили из тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Отвечая на вопрос, испытывала ли она давление с какой-либо стороны, судья заявила, что его не было.

— Нет, никакого давления. По любому приговору судья получает материалы от прокуроров, а также материалы от адвокатов подсудимого. Таким образом, обе стороны внесли представления, письма, выступали при вынесении приговора, господин Бут выступил при вынесении приговора, выступило правительство. Это чистая правда, никакого давления, — цитирует Шейндлин РИА Новости.

Однако судья сказала, что считает приговор россиянину слишком суровым, и дала бы ему меньший срок, если бы могла.

Также она заявила, что не считает Бута террористом. По ее словам, она не верит, что он планировал убивать граждан Америки.

Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».