Американская судья, приговорившая Бута, заявила, что не считает его террористом

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Бывшая окружная судья Соединенных Штатов Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе россиянина Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, сказала, что не считает его террористом. По ее словам, она не верит, что он планировал убивать граждан Америки.

Бут отбывал 25-летний срок в Штатах по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. 8 декабря его освободили из тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Судья отрицательно ответила на вопрос, верит ли она, что Бут действительно хотел убивать американцев.

— Нет, не очень. На последней встрече агент сказал Буту: «Вы понимаете, что это оружие будет использоваться для убийства американцев?» и он сказал: «Да, я понимаю это. И я согласен, они и мои враги». Так он сказал это на записи. Он сказал: «Это и мой враг тоже», — указала она.

По словам Шейндлин, Бут «произнес слова, но он сам не был террористом, который, как «Аль-Каида»*, влетает на самолете во Всемирный торговый центр».

— Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен, который продавал оружие обеим сторонам гражданской войны в Африке. Он не думал о том, как будет использоваться это оружие, — цитирует ее РИА Новости.

Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который устраивают США в отношении россиян. Такое мнение высказала 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

* Запрещенная в России террористическая организация