AFP: ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в сообщество

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Государства, входящие в Евросоюз, согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны — кандидата на вступление в сообщество. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно предоставленным данным, соответствующее решение приняли министры стран Евросоюза по европейским делам, сообщает ТАСС.

До этого издание Bloomberg сообщало, что лидеры Евросоюза (ЕС) могут дать Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата на членство в альянсе 15 декабря. Согласно имеющейся у издания информации, произойти это может на саммите в Брюсселе. Как уточняется, официальный Сараево долгое время не мог получить этот статус из-за медленного продвижения по пути реформ.

Кроме того, президент непризнанной республики Косово Вьоса Османи заявила о намерении Приштины в конце текущего года подать заявку на вступление в Евросоюз. По ее словам, правительство республики призывает руководство Евросоюза «перейти от слов к действиям», например, в вопросе «либерализация виз в ЕС».

В начале декабря страны — члены Евросоюза официально согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Как уточняется, хорватское государство присоединения к ней с 1 января следующего года.