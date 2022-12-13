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Приметы и советы

Путин 14 декабря обсудит с кабмином «административную гильотину»

Георгий Соланович
Политика
Путин 14 декабря обсудит с кабмином «административную гильотину»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет онлайн-совещание с членами правительства, основной темой собрания станет «административная гильотина», сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 13 декабря.

— 14 декабря Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности (так называемой административной гильотины), а также совершенствование разрешительной деятельности. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ (Дмитрий — прим. «ВМ») Григоренко, — говорится в сообщении.

Кроме того, президент на совещании с кабмином рассмотрит ряд текущих вопросов, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на этой неделе. Кроме того, Путин проведет два совещания — с членами правительства и постоянными членами Совета безопасности РФ.

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