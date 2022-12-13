Мишустин спрогнозировал сокращение ВВП по итогам года меньше трех процентов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сокращение ВВП России по итогам года будет меньше трех процентов, негативные сценарии алармистов не реализовались, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 13 декабря.

— Конечно, некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года, — сказал Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве.

По его словам, в данный момент российская экономика адаптируется к текущим вызовам. Ситуация здесь «лучше, чем во многих других странах», подчеркнул Мишустин.

Говоря о прогнозах сокращения ВВП по итогам года, глава кабмина привел данные Минэкономразвития, которое «прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне меньше трех процентов», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Государственная дума в третьем чтении утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7 процента ВВП соответственно. В документе сообщается, что доходы на 2023 год составят 26,13 триллиона рублей.