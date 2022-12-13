Мужчина, сбивший двух человек на Олимпийском проспекте, угнал автомобиль с корпоративной парковки

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Россия, Москва, Олимпийский проспект Карта всех событий

Автомобиль, на котором 35-летний мужчина сбил двух человек на Олимпийском проспекте, был угнан с корпоративной парковки. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Выяснилось, что виновник ДТП работал сторожем в фирме «Слифтмаркет». Вечером перед аварией он без спроса взял автомобиль Land Rover 3 из ангара, расположенного в Красногорском проезде, и поехал кататься. Машину там припарковал один из менеджеров фирмы, оставив ключи в салоне. О произошедшем хозяин автомобиля узнал после звонка сотрудников ГИБДД, сообщил «МК».

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь с 12 на 13 декабря на Олимпийском проспекте в Москве. Мужчина на иномарке сбил на пешеходном переходе двух человек: 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Гражданка находится в тяжелом состоянии.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

Водитель иномарки скрылся с места преступления, однако позже его задержали на Звенигородском шоссе. Позже выяснилось, что он не только оставил место ДТП, но еще и сел пьяным за руль, не имея водительских прав.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.