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Поток украинских беженцев в Европу привел к снижению помощи нуждающимся азиатским и африканским странам. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила обозреватель Анчал Вохра в статье для журнала Foreign Policy.

— Украинцам оказали помощь за счет миллионов других людей по всему миру, зависящих от Запада в сфере продовольствия, базового медицинского обслуживания и образования, — заявила она.

По словам обозревателя, более 300 миллионов человек, половина из которых — дети, отчаянно нуждаются в помощи. Однако именно из-за украинских беженцев их проблемы и нужды отошли на второй план.

Кроме того, поддержки нуждающиеся лишились тогда, когда условия жизни уязвимых слоев населения еще больше ухудшились, заключила Вохра.

До этого сообщалось, что беженка с Украины ввязалась в драку с сотрудниками центра для временного проживания в немецком Мюнхене из-за попытки нарушить правила пожарной безопасности в помещении.

Британская журналистка Дженни Мюррей пожаловалась на чувство стыда из-за беженцев с Украины. Она написала, что ощущение радости у граждан Великобритании от помощи украинским беженцам постепенно превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни.