Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США признали неприятную правду об украинских беженцах

Евгений Белоусов
В мире
В США признали неприятную правду об украинских беженцах
Фото: shutterstock

Поток украинских беженцев в Европу привел к снижению помощи нуждающимся азиатским и африканским странам. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила обозреватель Анчал Вохра в статье для журнала Foreign Policy.

— Украинцам оказали помощь за счет миллионов других людей по всему миру, зависящих от Запада в сфере продовольствия, базового медицинского обслуживания и образования, — заявила она.

По словам обозревателя, более 300 миллионов человек, половина из которых — дети, отчаянно нуждаются в помощи. Однако именно из-за украинских беженцев их проблемы и нужды отошли на второй план.

Кроме того, поддержки нуждающиеся лишились тогда, когда условия жизни уязвимых слоев населения еще больше ухудшились, заключила Вохра.

До этого сообщалось, что беженка с Украины ввязалась в драку с сотрудниками центра для временного проживания в немецком Мюнхене из-за попытки нарушить правила пожарной безопасности в помещении.

Британская журналистка Дженни Мюррей пожаловалась на чувство стыда из-за беженцев с Украины. Она написала, что ощущение радости у граждан Великобритании от помощи украинским беженцам постепенно превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни.

Украина США беженцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Яркая личность всегда привлекает

Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Все мнения
О проекте