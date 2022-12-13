Кристина Асмус пошутила про оплату «коммуналки» в доме Харламова

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус пошутила на своей странице в социальных сетях, что у нее хватает денег для оплаты коммунальных счетов после публичного конфликта с экс-супругом, юмористом Гариком Харламовым.

— Хорошо, что наши дети лучше нас. Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и на «коммуналку» кому-то. Оставляйте заявки в комментариях, — пошутила звезда.

На прошлой неделе стало известно, что Асмус и ее бывший муж комик Гарик Харламов продолжают жить совместно после развода, однако это привело к конфликту. Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал новость, выразив непонимание касательно отношений знаменитостей. По словам журналиста, ему неясно, зачем бывшие супруги продолжают открывать публике подробности личной жизни и унижать друг друга.

Недавно Харламов пошутил про оставленный им для Асмус после расставания дом. На шутку комика бывшая супруга отреагировала сразу же, приняв ее в штыки. После этого бывшие супруги начали обмениваться колкостями в социальных сетях, пока поведение бывшей невестки не привлекло внимание мамы Харламова Натальи.