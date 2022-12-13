«Мегафонная дипломатия»: Захарова ответила на письмо генсека СЕ Лаврову

Фото: МИД РФ

Совет Европы перешел на «мегафонную дипломатия» в общении с Россией. Такое заявление сделала во вторник, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на письмо главе МИД Сергею Лаврову от генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич.

— К сожалению, Совет Европы встал на путь «мегафонной дипломатии» в общении с нами, — заметила дипломат.

По словам Захаровой, Страсбург предал новость о письме огласки практически одновременно с передачей его российскому министерству, передает ТАСС.

В переданном накануне Лаврову письме Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека. Она напомнила, что Москва все еще обязана исполнять постановления суда, касающиеся ее действий и бездействия до 16 сентября 2022 года.

В июне президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека. Согласно документам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта этого года. Выплата компенсаций по решению Европейского суда будет производиться в рублях и только на счета российских банков.