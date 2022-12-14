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Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
Город
Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали двенадцать рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и пять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны двенадцать рейсов и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 21 декабря. Ограничения касаются воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

До этого сообщалось, что мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе поддержал идею возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией. Он также отметил особую популярность Грузии среди российских туристов.

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