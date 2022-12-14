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Приметы и советы

Останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка обнаружили в ЛНР

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка обнаружили в ЛНР
Фото: gur.gov.ua

В поселке Горское в ЛНР извлекли останки матери и ребенка, которые погибли от фосфорного снаряда ВСУ. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

— Работали в Горском, подняли останки матери с ребенком. В дом прилетел фосфорный снаряд. В настоящее время проводится экспертиза останков ребенка, двенадцатилетнего мальчика, работают следственные органы. Пополняем эпизодами наше большое уголовное дело, — цитирует ее РИА Новости.

Сорока отметила, что поиск останков мирных жителей осложняется регулярными обстрелами украинских военных.

Фосфорные бомбы представляют собой зажигательные боеприпасы, которые содержат белый фосфор или вещества на его основе. Их применение приводит к тяжелым ожогам и острому отравлению. Женевская конвенция предусматривает запрет на использование такого оружия.

13 декабря сообщалось, что союзные силы возвращают оккупированные территории. Марьинка в ДНР находится в плотном окружении российских подразделений. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

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