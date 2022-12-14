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Демонстрации из-за убийства подростка полицейским начались в Греции

Юлия Курганова
В мире
Демонстрации из-за убийства подростка полицейским начались в Греции
Фото: Pixabay

В Греции начались демонстрации и беспорядки из-за гибели 16-летнего цыгана Костаса Фрагулиса, в которого несколько дней назад во время погони выстрелил сотрудник полиции. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило издание Proto Thema.

Погоня началась после того, как подросток не заплатил за бензин 20 евро и уехал на грузовой машине. По утверждению адвоката полицейского, который выстрелил в парня, Фрагулис несколько раз пытался протаранить полицейские мотоциклы.

Подросток был ранен в голову, его доставили в больницу 5 декабря. Однако после операции он умер.

Демонстрации уже прошли в Афинах, Салониках, Халкиде и других городах. Основную часть протестующих составляют молодые цыгане. Они разжигают костры на проезжей части, перекрывая дорогу.

— Полицейские управления всей страны, особенно расположенные вблизи цыганский лагерей, находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможными нападениями, — сообщает издание.

В Салониках были зафиксированы случаи нападения неизвестных на отряд полиции с использованием «коктейлей Молотова». Нападающие смогли скрыться, после чего в городе начались шествия, в ходе которых граждане выкрикивали антиполицейские лозунги.

В сентябре масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

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