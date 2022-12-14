Столичные коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска

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Специалисты столичного комплекса городского хозяйства восстановили в Луганске путепровод на улице Тараса Рыбаса, которой является важнейшей транспортной артерией города. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— У наших сотрудников большой опыт ремонта самых сложных инженерных сооружений, поэтому все мероприятия были выполнены максимально быстро и качественно. Восстановили бетонные поверхности, провели работы по усилению опор и устройству мостового полотна в двух пролетах с укладкой гидроизоляции, — рассказал заммэра.

Он добавил, что на заключительном этапе специалисты обновили деформационные швы, а также асфальтобетонное покрытие. Кроме того на путепроводе установили парапетное и перильное ограждения, отметил заммэра.

Движение на путепроводе было перекрыто с июня 2021 года в связи со взрывом находящегося неподалеку газопровода, уточнили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к зиме более 300 объектов города Луганска. Они восстановили и отремонтировали 152 объекта газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения, выполнили опрессовку более 350 километров теплосетей, а также восстановили еще 149 объектов, в том числе детсад и восемь школ.