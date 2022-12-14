Финляндия продолжает импортировать СПГ из России

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Финляндия продолжает ввозить сниженный российский природный газ. Об этом в среду, 14 декабря, заявил торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.

— Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО «Новатэк» по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было, — рассказал он.

С января по октябрь этого года Финляндия закупила СПГ на сумму 85 миллионов евро, 75 миллионов из которых — российского происхождения. При этом в стране разрабатываются меры для отказа от импорта российского СПГ. Для этого был арендован американский плавучий СПГ-терминал, его планируют ввести в эксплуатацию в январе следующего года, передает РИА Новости.

Закупку российского сжиженного природного газа продолжает также Германия и другие страны ЕС. Согласно данным энергокомпании ICIS, на сегодняшний день 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России. При этом его странами-покупателями в первую очередь являются Франция, Нидерланды и Бельгия.