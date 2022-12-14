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Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Лейла Алиева
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Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 50 рейсов оказались задержаны или отменены в столичных аэропортах. Об этом в среду, 14 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Больше всего рейсов задержано в аэропорту Домодедово — 26 самолетов. Кроме того, в данной воздушной гавани четыре рейса были отменены.

В Шереметьеве задержали девять рейсов и один самолет отменили. Также девять рейсов задержаны в аэропорту Внуково, а четыре — отменили, гласят данные сервиса.

В свою очередь в Росавиации добавили, что в связи с обильным снегопадом в столичных аэропортах не наблюдаются крупные сбои. Есть лишь незначительные задержки рейсов, передает ТАСС.

К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. В области самые сильные осадки наблюдались в Кашире. Там выпало 16 миллиметров снега, то есть 31 процент от месячной нормы.

Осадки в начале этой недели в Московском регионе могут побить рекорды, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков составит 12,5 миллиметра.

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